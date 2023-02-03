|
Gündem

Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 30 kişi adliyeye sevk edildi

Ordu'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" operasyonu düzenlendi. Baskında yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

16:32 . 3/02/2023 Cuma
AA
30 kişi adliyeye çıkarıldı.

30 kişi adliyeye çıkarıldı.

Antalya, Isparta ve Erzincan'da da 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Ordu'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Ordu ve Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.


ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Narkotik ekiplerince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ilk etapta şüphelilerden 25'i, ardından da 5'i yakalanmıştı.

Ekiplerin iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.


İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 76 tutuklama
İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 76 tutuklama

İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği ve 1200 personelin katılımıyla düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 144 şüpheliden 76'sı tutuklandı. İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ay süren çalışma sonrası, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, 27 Ocak saat 07.30'da il genelinde 157 hedef şüphelinin yakalanması için 400 ekip, 10 özel harekat polisi olmak üzere 1200 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı, 20 narkotik köpeğin katılımıyla harekete geçildi. Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 144 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda 42 kilo 985 gram esrar, 52 kilo 300 gram skunk, 20 kilo 478 gram metamfetamin, 812 bin 862 sentetik ecza maddesi, 70 bin 783 ecstasy hap, 6 kilo 664 gram kokain, 10 kök kenevir bitkisi, 311 gram eroin, 15 hassas terazi, 8 tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 68 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

#30 şüpheli adliyeye sevk
#Kökünü Kurutma Operasyonu
#ordu
2 saat önce
default-profile-img
Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 30 kişi adliyeye sevk edildi
Norveç Almanya'dan 54 yeni nesil Leopar 2 tankı almayı planlıyor
Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı taksicilere satırla saldırdı
Areda Survey araştırdı: Türk halkı hangi sokak lezzetini daha çok seviyor?
CHP'li Ertürk'ün milli savunma rahatsızlığı: TCG Anadolu zaten bozulacak
CHP'li Ertürk'ün milli savunma rahatsızlığı bitmiyor: Zaten bozulacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.