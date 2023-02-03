Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 30 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği ve 1200 personelin katılımıyla düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 144 şüpheliden 76'sı tutuklandı. İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ay süren çalışma sonrası, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, 27 Ocak saat 07.30'da il genelinde 157 hedef şüphelinin yakalanması için 400 ekip, 10 özel harekat polisi olmak üzere 1200 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı, 20 narkotik köpeğin katılımıyla harekete geçildi. Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 144 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda 42 kilo 985 gram esrar, 52 kilo 300 gram skunk, 20 kilo 478 gram metamfetamin, 812 bin 862 sentetik ecza maddesi, 70 bin 783 ecstasy hap, 6 kilo 664 gram kokain, 10 kök kenevir bitkisi, 311 gram eroin, 15 hassas terazi, 8 tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 68 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.