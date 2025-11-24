Ordu'da ormana sıçrayan örtü yangını kontrol altına alındı

Ordu'nun Kumru ilçesinde ormana da sıçrayan örtü yangını, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kovancılı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu dün saat 13.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ormana da sıçrayan yangın, bugün ekipler tarafından saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. AFAD, itfaiye, orman işletme ve belediyelerden oluşan 60 kişilik ekiple müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.