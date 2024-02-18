Ordu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: İki ölü bir yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Eymür Mahallesi mevkisinde, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki 52 DK 814 plakalı otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı 52 S 0240 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, minibüste bulunan Duru Fedekartürk (30) yaralandı.
Fedekartürk, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.