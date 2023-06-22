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Ordu'da sağanak etkili oldu: Heyelan üç ilçenin bağlantı yolunu kapattı

Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

18:40 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.



#Ordu
#Kabataş
#Heyelan
#Sağanak
#Gölköy
#Aybastı
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