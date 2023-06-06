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Ordu’da sel tehlikesi: Okullar bir gün tatil edildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sel ve heyelan riskine karşı, okullarına taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine bir gün ara verildiğini duyurdu.

07:12 . 6/06/2023 Salı
IHA
Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sel ve heyelanlar sonrası Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı, taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerin eğitimlerine ise 1 gün ara verildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.




#Ordu
#Sel tehlikesi
#Karadeniz Bölgesi
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