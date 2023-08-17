|
Gündem

Ordu'da ürkütücü tablo: 13 bin binanın 10 bini riskli

Ordu’da mayıs ayında başlatılan çalışmanın yüzde 20’si tamamlandı. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 13 bin 250 binadan 9 bin 886’sının deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlendi. İl geneli tarandıktan sonra kentsel dönüşüm başlatılacak.

04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkımlara neden olan depremin ardından Ordu’da, afete dayanıklı şehir inşa etmek amacıyla çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruldu. Mayıs ayında göreve başlayan başkanlık tarafından, il genelinde binalarda inceleme yapıldı. Kentin sahil kesimindeki Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplam 16 ekip, binaları inceledi. 13 bin 250 binada yapılan incelemelerde 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, 204 binada ise kiriş ve kolonlara müdahale edildiği belirlendi. İl genelindeki binaların yüzde 20’sinde çalışmalar tamamlanırken, diğer yapılarda ise işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



#Riskli yapı
#Denetim
#Ordu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da tali yoldan çıkan minibüse otomobiller çarptı: 5 yaralı