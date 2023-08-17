Ordu'da ürkütücü tablo: 13 bin binanın 10 bini riskli

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkımlara neden olan depremin ardından Ordu’da, afete dayanıklı şehir inşa etmek amacıyla çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruldu. Mayıs ayında göreve başlayan başkanlık tarafından, il genelinde binalarda inceleme yapıldı. Kentin sahil kesimindeki Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplam 16 ekip, binaları inceledi. 13 bin 250 binada yapılan incelemelerde 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, 204 binada ise kiriş ve kolonlara müdahale edildiği belirlendi. İl genelindeki binaların yüzde 20’sinde çalışmalar tamamlanırken, diğer yapılarda ise işlemlerin sürdüğü öğrenildi.