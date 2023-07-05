Ordu’nun 2023 fındık rekoltesi belli oluyor

15 gün sürecek çalışma sonucu Ordu’nun 2023 fındık rekoltesine en yakın sonuç belirlenecek. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan komisyon tarafından fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte çalışmalarına başlandı. 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon 2 hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Yapılan çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti de yapılacak. Yetkililer fındığın iç oluşumunun rekolte tespiti için yeterli olduğunu söyledi.