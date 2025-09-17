Ordu’nun göz bebeği Çambaşı Kayak Merkezi büyüyor

Çambaşı Kayak Merkezi’nde büyük dönüşüm

2019 öncesinde sadece 2 pisti bulunan Çambaşı Kayak Merkezi, yapılan yatırımlar sayesinde bugün 11 piste ulaştı. Pist uzunluğu 3 kilometreden 17 kilometreye çıkarılırken, zorluk derecelerine göre her seviyeden kayakçıya hitap eden parkurlar oluşturuldu.

Kızak severler için 200 metrelik yürüyen bant, günlük 1.000 kişi kapasiteli kızak ve snowtube parkurları hizmete girdi. Merkezde ayrıca 35 odalı otel, bungalovlar, restoranlar, kafeteryalar, oyun salonu ve 150 araçlık otopark ile donatılmış modern bir turizm altyapısı kuruldu.

Yakıt sisteminden doğalgaza geçen tesis, 80 odalı 5 yıldızlı otelin de devreye alınmasıyla konaklama kapasitesini artırdı. Ziyaretçi sayısı 2019’da 10 bin iken 2025 yılında 150 bininci misafir ağırlandı. Son 5 yılda toplam ziyaretçi sayısı 700 bini aştı.

Çambaşı artık sadece kış aylarında değil, yaz boyunca da off-road, bisiklet safari, ATV ve UTV turlarıyla 12 ay turizme hizmet eden bir merkez haline geldi. Ulusal televizyonlarda yapılan tanıtımlar sayesinde Türkiye’nin ve dünyanın bilinen kayak merkezlerinden biri olmayı başardı. Merkezin 2. Etabı olan Gönderiç Dağı Kayak Merkezi için de çalışmalar sürüyor.

Ordu’ya üretim tesisleri kazandırıldı

ORBEL A.Ş., 2019 sonrası kurduğu üretim tesisleriyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt, beton ve kaplama malzemesi ihtiyacını karşılamaya başladı.

• 240 ton/saat kapasiteli asfalt plent

• 120 m³ kapasiteli beton santrali

• Bitüm emülsiyon tesisi

• Asfalt ve beton laboratuvarları

• 45 araç ve iş makinesi

Bugüne kadar 700 bin ton asfalt, 175 bin ton beton ve 32 bin ton emülsiyon üretildi. Bu sayede OBB’nin asfalt maliyeti %30 oranında azaldı. Üretim kapasitesiyle hem şehir merkezinde hem de kırsalda yollar yenilenirken, kış aylarında “Kışın ulaşılmayan köy kalmadı” sloganıyla karla mücadele etkin şekilde yürütülüyor.

Orbel madencilik faaliyetleri

2020’de kurulan Orbel Madencilik, asfalt için agrega üretimini üstlenirken 2021’den itibaren bentonit madeni yatırımlarıyla faaliyet alanını genişletti. Bu girişimler, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Güvenli gıda için büyükbaş besi çiftliği

2019 sonrası kurulan Büyükbaş Besi Çiftliği ise 200 hayvan kapasiteli modern yapısıyla tarım ve hayvancılığa ivme kazandırdı. 7.850 m² alan üzerine kurulan tesis, ileri teknoloji makinelerle üretim yapıyor.

