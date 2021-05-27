Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor ama dosya kapatılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HaberTürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'le ilgili olarak, 'Bu kadar cürmün içinde olan bir kişi, tecavüz ediyor bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor. Dosya orada kapanıyor' dedi. Programdaki bir gazetecinin 'Peker için mi böyle bir iddianız var?' sorunu ise, 'Benim iddiam yok, belge var' şeklinde yanıtladı.