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Örgütü ihbar etti!

Yapılan baskınlarda örgüt adına sokak eylemleri yapan, finans sağlayan, eleman kazandıran 125 şüpheli gözaltına alındı.

Burak Doğan
04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

PKK-KCK örgütüne destek verdikleri gerekçesiyle Diyarbakır merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda örgüt adına sokak eylemleri yapan, finans sağlayan, eleman kazandıran 125 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların arasında, HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarının dağa gitmesini sağlayan kişiler de yer aldı.

451 KİŞİ TAKİBE ALINDI

9 Ocak’ta Diyarbakır TEM Şube’ye gelerek ifade veren bir kişi 2017 - 2022 tarihleri arasında PKK/KCK-TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması hakkında bilgiler verdi. Bilgiler ışığında adı geçen 451 şüpheli teknik takibe alındı. Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütüne finansman sağladığı, DGH Gençlik yapılanması içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunulduğu, terör örgütünün kırsal alanına eleman temini ve milis işbirlikçi faaliyetlerde bulunulduğu ve yakalanan örgüt mensuplarının savunmaları için talimatla örgüt adına avukatlık yapıldığı şeklinde olduğu öğrenildi. Diyarbakır merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 125 şüpheli gözaltına alındı.



#PKK
#KCK
#HDP
#İhbar
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