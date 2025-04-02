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Orman yangını çıkardıkları tespit edildi: 2 kardeş 4.6 milyon TL para cezası aldı

Orman yangını çıkardıkları tespit edildi: 2 kardeş 4.6 milyon TL para cezası aldı

12:282/04/2025, Çarşamba
DHA
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde çıkan ve 4 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili 2 kardeşe toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki ormanda geçen 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Uçaklarla müdahale edildi

Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan 2,5 saatlik müdahalenin ardından saat 17.30 sıralarında söndürüldü. 4 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Araştırma sonucu ortaya çıktı

İncelemede; 2 kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. M.P. ile M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından M.P. ile M.P.'ye toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

#Orman yangını
#Para Cezası
#Çanakkale
#Lapseki

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