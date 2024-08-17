Orman yangınlarında son durum: 5 noktada alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı yangınların nedenini açıkladı

İşte dakika dakika yangın bölgelerinde yaşanan gelişmeler...

13:46 Milas yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da müdahelenin sürdüğünü aktardı. Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"5 aktif yangınımız var. Bir vadinin içine sıkıştı yangın. Orada ulaşık biraz sıkıntılı. Uçak ve helikopterlerle baskıyı azaltıp, arkadaşlarımızın söndürmesini bekliyoruz. Şu anda İzmir'de Bozdağ'da 8 uçak, 14 helikopter var. Kuzey hattı yangının çıkış noktası olan bir nokta. Burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine dikkatsizlik sebebitle şu anki duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Rüzgar dünkü gibi değil. Kuzey ve güney hattına arkadaşlarımız yoğun şekilde müdahale ediyorlar. Güney hattı bizim daha önemli. Çünkü orayı aştığında ormanlar var. Rüzgar artarsa arkadaşlarımız için de hayati tehlike olabiliyor zaman zaman. Hışımlarda 3 ev, Örnekpınar'da da 2 ev hasar görmüş durumda. Bizim diğer yangınlarımız var. Hali hazırda müdahalelere devam eden, Bolu, Karabük ve Manisa. Burada da enerjileri düşürüldü."





12:46 Karabük'teki 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde dün, saat 15.00 sıralarında orman yangınları çıktı. Yangınlara 74 araç ve 237 personelle müdahale edildi. 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma ve Ulu Yayla Mağarası mevkisindeki yangın 7 saatte kontrol altına alınırken, 2 büyükbaş öldü, 3 köy evi de hasar gördü. Ekiplerin Ovacık ilçesine bağlı Alınca ve Beydini köyleri arasındaki orman yangınına müdahalesi ise sürüyor.

12:30 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı. Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.

12.00 İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar drone ile görüntülendi. Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

11:53 Manisa'daki orman yangını 4'üncü gününde: Bakan Yardımcısı Gümen '2 riskli bölge var'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının ulaştığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi girişindeki yangın komuta aracında Manisa Valisi Enver Ünlü ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'dan bilgi alan Prof. Dr. Gümen, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Helikopter ve uçaklarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda iki riskli noktamız var. Oraları tutmaya çalışıyoruz. Eğer o noktaları tutarsak bugün itibariyle bitireceğiz. Eğer tutamazsak, Gölmarmara ve Yunuslar tarafına ilerleyecek. Blok ormanlarımız var, o ormanlara sıçratmamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" diye konuştu.





10.00 Bolu'da 490 kişi tahliye edildi: Söndürme çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş, tedbir amaçlı olarak tahliye edilip, yakınlarının yanına yerleştirildi. Tahliye edilenler arasında özellikle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler bulunuyor.





Yangınla mücadele çalışmaları, 356 araç ve bin 213 personelin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve çeşitli iş makineleri görev alıyor. Ayrıca, 8 mobil GSM aracı bölgeye sevk edilerek iletişimin kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bölgede yangının yayılmasını engellemek amacıyla ek su tankerleri, dozerler ve itfaiye araçlarıyla müdahaleler devam ediyor.

10:44 Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına 20 saattir müdahale ediliyor

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.





Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.





Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.





Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor.





Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

09.45 Bakan Yumaklı: 69'u kontrol altında 6 aktif yangın var

Bakan Yumaklı, 72 noktadaki yangının 69'unun kontrol altına alındığını, 6 noktada aktif yangının devam etiğini belirtti. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bir önceki günden gelen üç tane ile dün çıkan üç tane halihazırda 6 tane aktif yangın var. Dünden gelen Aydın Didim ve İzmir Ödemiş'in kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum.

Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını. Burada enerjisi düşürüldü. Hem arazi yapısının çok sarp olması, dik yamaçlar, kanyonlar olması sebebiyle hava araçlarımızın ve karadan arkadaşlarımızın müdahalesi zorlukla yürüyor. Burası şu an için rüzgarın da olmaması sebebiyle bu bizim için iyi bir şey. Ancak duman var görüş alanını da düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek. Yani arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler.

'Enerjisi düşürülmüş vaziyette'

İkinci yangın Karar'daydı. Ovacık'ta. Buranın da enerjisi düşürülmüş vaziyette. Burada da arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. Üçüncü yangın içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar. Buranın da enerjisi düştü. Ben burayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Sancaklı Köyü yakınında burada da yine dik vadiler ve bir özellikle sarp alan var. Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahalelerini yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. 2 uçak ve 11 helikopter bu bahsetmiş olduğumuz tek bir hat halinde gelen yerlere müdahale etmeye devam ediyorlar.

'Ekiplerimizin yoğun mücadelesi var'

Muğla Milas vardı dün bahsetmiş olduğum. Onun da enerjisi düştü. Gün içerisinde sanıyorum ona da güzel bir haber verebileceğiz. Karabük Ovacık'ı bahsetmiştim. Dün akşam bahsettiğim Aydın Bozdoğanlar, burası çok inanılmaz bir rüzgar şiddetiyle başladı. Çok kısa zamanda yayıldı. Yani bizim arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep. Ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yüzde 10'un üzerine çıkması ki biliyorsunuz yani yüzde 30'ların altına düştüğü zaman en büyük tehlike arz ediyor. Burada yüzde 9'lara 8'lere inmişti bir ara. Yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılmasıyla alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar. Ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor. Burada da arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var.

'Herhangi bir can kaybımız yok'

Ben de buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Şu an için durum bu. Herhangi bir yerleşim yeri tehdidi ya da bir ekosistemin içerisindeki ki yani bizimle aynı dünyayı paylaşan canlıların maalesef ki ve de maalesef bunu hep söylüyoruz etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybımız yok. İzmir'de bu bahsetmiş olduğumuz soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz süre alabilir. Ancak dediğim gibi yangın anlamında ya da tehdit oluşturacak çok olağanüstü bir meteorolojik koşul olmadığı takdirde herhangi bir husus yok.

'Organize kötülükle de mücadele ediyoruz'

Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan. İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim. Uluslararası çağrılar var mesela. Hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen ilgili arkadaşlarımın, valiliklerin açıklamalarını baz alalım. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangın sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum.

'Eylül'ün 15'ine kadar...'

Pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli ihtimamı gösterelim, hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor.





08:55 Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.





Yangının 3'üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.





07:39 İzmir'deki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.





Bozdoğan yangını günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

06.00: Bozdoğan'daki orman yangınında zorlu mücadele gece boyu sürdü

Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da ekiplere sortileri ile havadan destek verdi. Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkması, söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Alevlerin tehdit ettiği Örmepınar Mahallesi'nde de 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopteri devreye girerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Ekipler karadan yaptıkları çalışmalarla gece boyunca alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangının sebep olduğu hasarın boyutu ise söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Bozdoğan

01:22: İzmir'deki yangın piknik ateşinden çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki orman yangınında şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici bir unsur bulunmadığını söyledi.





Yangın nedeniyle İzmir'e gelen Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra Seyirtepe mevkisinde yaptığı açıklamada, dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine müdahalenin devam ettiğini hatırlattı.





Bolu'da anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını ve rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldığını dile getiren "Bu yangını çıkartanlar daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda." dedi.





Yapılan müdahalenin yanı sıra nemin yükselmesi ve sıcaklığın düşmesiyle yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydeden Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da perşembe günü saat 21.10'da çıkan yangına sabaha kadar yaptıkları müdahale ile büyük yol aldıklarını söyledi.





Karşıyaka'da dün saat 10.14'te başka bir yangın çıktığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü."

Bölgedeki yangının rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılandığını, zaman zaman da alevlenebildiğini aktaran Yumaklı, "Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı."





Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgar var. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette."

Aydın'ın Didim ilçesindeki yangının kırsal alanda başlayıp ormana yayıldığını belirten Yumaklı, yürütülen çalışmalarla alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü aktardı.





Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının kendilerini endişeye sevk ettiğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Buradaki yangın kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Daha sonra arkadaşlarımız buraya çok yoğun bir şekilde müdahaleye başladılar ama hakikaten bayrak direklerini bile sağa sola savuracak nitelikte inanılmaz bir rüzgar vardı ve maalesef arkadaşlarımızı çok zorluyor. Şu anda belli bir savunma hattı oluşturdular. Burada tutmaya çalışıyorlar."





Muğla Milas, Karabük Safranbolu ve Ovacık yangınlarının enerjilerinin düşürüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Çok büyük bir aksilik olmazsa bunlarla ilgili de güzel haber vermek istiyoruz." diye konuştu.





'Çakmak bile yakmayın'

Sosyal medyada yazılanların hepsine kulaklarını kapadıklarını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Meteoroloji Genel Müdürlüğü bize belki de tarihte çok az görünür derecede yüksek şiddetli rüzgar, çok çok düşük yüzde 5'ler, 6'lar nem ve yüksek sıcaklıkları uyardı. Biz de konumlamalarımızı ona göre yaptık. Eğer dikkat ederseniz şu anda söylediğim bir hat üzerinde bu şartların oluşturmuş olduğu yangınlarla uğraşıyoruz. Hele ki çok basit bir şekilde aslında olmaması gereken bir şey yapıldığında işte hep beraber burada onu söndürmek için yüzlerce, binlerce insan vatandaşların endişesi, hep birlikte bunu halletmeye dönük, sorunu çözmeye dönük oluyor. Yarın, öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunu uzattı. Çok düşük nem, çok yüksek şiddette rüzgar ve yüksek sıcaklık, yüksek derecede sıcaklık var. Mümkünse, olabiliyorsa, kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın."





Polemiklere girmeyeceklerini, hiçbir şekilde didişmeyeceklerini kaydeden Yumaklı, "Destek veren kurumlara, kuruluşlara, bize dua eden vatandaşlarımıza ve siz basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum." dedi.





Bakan Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da henüz ne kadar bir alanın yandığının belli olmadığını belirterek, "Bütün hava araçlarımızı çıkan yangınların tamamında kullanıyoruz. 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süreci, suresi var. Pilotların dinlenmesi var, işte ikmal yapacaklar, iniyorlar, kalkıyorlar. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Zaten ihtiyaç da yok." dedi.





Hava araçlarının yangını söndürmediğini, şiddetini azalttığını kaydeden Yumaklı, yerde çalışanların yangını söndürdüğünü söyledi.





Yumaklı, İzmir'deki yangını çıkaran 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.





Ülke olarak gerçekten çok iyi bir ekipman gücüne sahip olduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Çok nitelikli yetişmiş arkadaşlarımız var. Yunanistan'daki uçakların ve helikopterin geri çağırılıp çağrılmadığına dair onda da bir polemik yapılmış. Dün sabah itibarıyla geldiler onlar zaten. Yani bize ihtiyacımız olduğu anda çektik. Ayrıca tekrar sizin vasıtanızla bütün vatandaşlarımızın bu 1 hafta özellikle ama 15 Eylül'e kadar lütfen ama lütfen yangına sebep olabilecek herhangi bir şey yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyorum, ısrar ediyorum, istirham ediyorum. Başka da nasıl söylenir bilmiyorum."





04.00 Didim'deki yangın kontrol altında

Aydın'ın Didim ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Tunceli

05.00 Tunceli'de orman yangını; köylülerin de desteğiyle 3 saatte söndürüldü

Tunceli merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrası yakınlarında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile polis ve jandarmaya ait TOMA'lar sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, köylülerin de desteğiyle yerleşim yerine sıçramadan 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.





Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.





02:50 AFAD: Çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için müdahale çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da yangına müdahale çalışmalarında 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve bin 218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir'de devam eden yangın nedeniyle ise 2 bin 489 personel 258 araç ile 604 iş makinası sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Bolu Göynük'teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam ediyor. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaş ise tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Manisa Gördes'teki yangına 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinası ile yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa'da ise bin 190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Aydın Bozdoğan devam eden yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam ediyor.

02:28 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişi tahliye edildi

AFAD: Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

02:04 İstanbul'dan itfaiye ekipleri İzmir'e destek için yola çıktı

İzmir'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek olmak için İstanbul'dan 7 araba ve 31 personelden oluşan itfaiye ekibi yola çıktı.

İzmir'de geçtiğimiz günün akşamı çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek olmak için farklı şehirlerden itfaiye ekipleri İzmir'e yola çıktı. İstanbul'da farklı farklı ilçelerin itfaiye ekiplerinden 7 araba 31 personel önce Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nde bir araya geldi. İtfaiye ekipleri AKOM'da gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra İzmir'deki yangın yerine doğru yola çıktı.

02.00 Bakan Tunç: Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir" dedi.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik."





01:57 DMM "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının dezenformasyon olduğu belirtildi.





Açıklamada, yangınlara müdahalelerin aralıksız devam ettiği ve yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ile kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.





İzmir'deki yangınlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'ndeki yangına 5 uçak, 11 helikopter, 127 arazöz, 13 TOMA, 68 su tankeri ve diğer araçlarla birlikte toplam 596 araç ve 2 bin 965 personel ile müdahale çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşın tahliye edildiği bilgisi verildi.





Beydağ ilçesi Yeniyurt Mahallesi yangınına ise İzmir Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait 1 uçak, 4 helikopter, 10 kara aracı ile müdahale edildiği belirtildi.





İzmir'in diğer bölgelerindeki yangınlara ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:





"Tire ilçesi Eskioba Mahallesi Saat 19.05'te başlayan orman yangınına, İzmir OGM'ye ait 1 Helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, belediyelerden 10 ekip, 1 dozer ile müdahale edilmektedir. Bölgede enerji kesintisi sağlanmıştır. Karateke Mahallesi'nde 2 ev, İbni Melek Mahallesi'nde 2 ev tahliye edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD ekibi ve ilçe jandarma ekipleri görevlendirilmiştir. Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi Saat 20.26'da başlayan orman yangınına, İzmir OGM'ye ait 7 arazöz, 3 su tankeri, belediyelerden 10 ekip, 2 su tankeri ile müdahale edilmektedir. Bölgeye 1 AFAD ekibi ve İlçe Jandarma ekipleri görevlendirilmiştir.





Yeşilova Mahallesi'nde 50 hane, 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Elifli Mahallesi'nde tahliye çalışmaları başlamıştır. İzmir'deki orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. 29 kişinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Ülke genelindeki 72 yangından 45'i kontrol altına alınmış olup 27 yangına ise müdahaleler devam etmektedir."





01:44 Sağlık Bakanlığı: İzmir'deki yangınlardan 78 vatandaş etkilendi, 29'unun tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.





6 kişi gözaltında, 3 kişi aranıyor

01:46 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili İzmir Yamanlar'da 3 kişinin arandığını, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

01:33 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarının tamamında herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

01:30 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "(İzmir Karşıyaka'daki orman yangını) Bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgar var."

01:28 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla yolladığı uçaklar ve helikopterin dün sabah itibarıyla geldiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Burada temel amacımız şu anda yangının yayılımını durdurmak, yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak." dedi.

bin 440 vatandaş tahliye edildi.

01:23 Bin 440 vatandaş tahliye edildi

Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle bin 440 vatandaş tahliye edildi.

01:36 Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Milas'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın 6'ncı saatini geride bıraktı. Kara unsurları yangının büyümesini engellemek için yoğun mücadele veriyor. Ekiplerin çalışmalarına gönüllüler de destek verirken, iş makineleri ve dozerler yardımıyla yangının önünün kesilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar da hortum taşıyarak ekiplere yardım destek oluyor.





Yangına müdahale eden gönüllü Arda Gülenay, "Karşılaştığımız en zor durumlardan birisi. Farklı farklı yerlerden parlıyor. Oraya koşuyoruz olmuyor, buraya koşuyoruz olmuyor. Rüzgar müsaade ederse kontrol altına alacağız ama sabah ancak hava desteği ile hallolacak gibi" dedi.





Yangın bölgesine yakın alanda zeytin ağaçları olduğunu söyleyen çiftçi Yüksel Karaca da "Vallahi ciğerimiz yandı. Yandık, yandık bitti abi, çok kötü olduk. Hele şu canlılar, dağlar yok oldu. Ben 55 yaşındayım, bildim bileli bu çamlar burada. Bir daha ne zaman gelecek bu ağaç? Burada zeytinliklerimiz var, yangın geldi yanaştı zaten" diye konuştu.





01:16 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi.

01:13 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "(İzmir Karşıyaka'daki orman yangını) Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok."







