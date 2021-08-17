​Ormanya’ya uluslararası ödül

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ve 2000 dönüm alan üzerine kurulan Ormanya, “En iyi Ekolojik Destinasyon” seçildi. Ödül, önceki gün Tokat’ta düzenlenen törenle verildi. 1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, dünyanın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller yerlerini buldu.
- Ödül törenine, 30’a yakın büyükelçi, 1000’e yakın ekoturizm profesyonelleri, yurt içi ve yurt dışı medya mensuplarının, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve özel davetliler katıldı. Açıldığı tarihten itibaren özgün rekreasyon alanları ile standartın üstüne çıkan Ormanya, doğayla uyumunu bozmadan kısa sürede alanında lider duruma geçti. 2019 yılında da Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı olan Ormanya, turizm acentalarının ve turistlerin yoğun ilgisi ile çekici doğa turizmi destinasyonları arasında kendini ilk sıralarda gösteriyor.