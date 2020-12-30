Gündem Ortahisarda koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
NEVŞEHİR

Ortahisar kabasında koronavirüs vakası sıfırlandı

Ortahisar'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde koronavirüs vakası sıfırlandı. Nevşehir Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok şükür kasabamızda koronavirüs vakası sıfırlanmıştır dedi.

Haber Merkezi İHA
Ortahisar beldesinde koronavirüs vakası sıfır
Ortahisar beldesinde koronavirüs vakası sıfır

Nevşehir Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok şükür kasabamızda koronavirüs vakası sıfırlanmıştır dedi.

Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı
KORONAVİRÜS
Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı

Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz

Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortahisar Kasabamızda bugün itibariyle pozitif koronavirüs vakası sıfırlanmıştır. Çok şükür. 2020 yılı Mart ayında başlayarak, kasabamızda vatandaşlarımızın ortak kullandıkları otobüs duraklarını, ticari taksi duraklarını, toplu taşıma araçlarını, camilerimizi, sağlık ocağımızı, kütüphanemizi, okullarımızı ve diğer umumi alanları; 10 ay boyunca düzenli olarak toplam 34 kez dezenfekte ettik. Yeni yılda da vatandaşlarımızın sağlığı için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 2021 yılında virüs belasından tüm dünyamızın kurtulması dileğiyle” sözlerini paylaştı.

Artvin’de koronavirüs vakası sıfırlandı: 17 gündür yeni vaka görülmüyor
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Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına Artvin’de büyük ölçüde uyuluyor. Kentteki hastanelerde tedavi gören korona tanısı konulmuş hastalar taburcu oldu. Vakanın sıfırlandığı kette, 17 gündür ise yani bir tanıya rastlanmadı. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.
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Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin’de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şuana kadar koronavirüsü (kovid-19) tanısı konulmuş hasta bulunmuyor.
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Artvin’de Korona virüs vaka sayısı sıfırlandı, 17 gündür şehirde yeni vaka görülmüyor
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, Artvin’de Korona virüsle ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif korona virüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin koron virüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz” dedi.
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İlk başından itibaren Artvin halkının yüksek oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydeden Dündar Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
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Kentte 35 senelik esnaflık yapan Necati Türker ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin’de vaka sayısını sıfır olması bizi mutlu ediyor” derken, evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise Artvin’de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent koronaya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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Görkem Türker de Artvin’de insanların bu salgını ilk günden itibaren ciddiye aldığını ifade ederek “Herkes sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da düşündü. Bu nedenle sayılar azalıyor, virüsü yendik gibi, ortalama bir ay içerisinde ilimizde bu işin biteceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu.
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Artvin’de koronavirüs vakası sıfırlandı: 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.


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