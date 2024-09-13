Ortaokulda 'müzik' başlıyor

Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu olarak 6. yıllarında olduklarını belirterek, "6 yaşında müzik yeteneği üst düzeyde olan bir çocuğumuzu Türk müziğiyle tanıştırıyoruz." dedi. Bu çocukların artık 10-11 yaşında ilkokul eğitiminden sonra ortaokulda müzik bölümüne başlayabileceklerini vurgulayan Erdoğan, Palet Türk Müziği okulumuzun bütün tecrübesini, birikimini de Medeniyet Üniversitesi müzik bölümümüzle beraber bu öğrencilerimizin daha iyi gelişimine katkı olarak sunacağız." diye konuştu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de YETEV'in Palet Okullarının İstanbul'daki yeni açtıkları ortaokulla tecrübe paylaşımı, bilgi paylaşımı yapacağını dile getirdi. Çocukların müzikteki yetkinliğini artırmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yentür, İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nda 30 öğrenci kaydolduğunu, ilerleyen zamanlarda sayının artacağını söyledi. Yentürk, "Bu protokolden de ilham alarak İl Müdürlüğü olarak yeni bir müjdemiz. Müzik ve sanat eğitiminin olduğu Beşiktaş'taki bir okulumuzda ekim ayında hep birlikte yeni bir açılış yapacağız." ifadelerini kullandı..