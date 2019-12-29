Oruç Reis seferi

Doğu Akdeniz’de oldubittilere karşı etkili Gambot diplomasisi uygulayan Türk donanması, bu kez Batı Akdeniz yolunda. İki fırkateyn, Oruç Reis’i anmak için Cezayir’e yola çıktı.

Cezayir’de Osmanlı hakimiyetinin kurulmasında önemli katkısı olan Türk denizcisi Oruç Reis, burada şehit edilişinin 501. yıl dönümünde anılıyor. Türk ve Cezayir halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin temelini atan Oruç Reis anısına, geçen yıl, ölümünün 500. yılında anıt dikilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın takibi altında iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği anıt projesi, Türkiye-Cezayir dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmişti.

İKİ FIRKATEYN YOLA ÇIKTI

Donanmanın Oruç Reis’i anma amaçlı ziyareti, 7-10 Ocak tarihlerinde TCG Göksu ve TCG Gökova fırkateynleriyle gerçekleştiriliyor. Türk donanmasının güçlü gemileri, Oruç Reis’i 501. ölüm yıl dönümünde anmak üzere çıktıkları bu seyahatte güzergahları boyunca da çok sayıda ülke donanmasıyla geçiş eğitimleri icra edecekler. Bu ülkeler arasında, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye karşı tahrik etmeye çalıştığı Fransız Uçak Gemisi Görev Grubu da var. Yine güçlü ilişkilerin olduğu Batı Akdeniz ülkelerinden Tunus, Cezayir ve Fas donanmalarıyla da geçiş eğitimleri yapılması bekleniyor. Cezayir yolculuğuna çıkan iki Türk fırkateyn, yolculukları süresince NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına da destek verecekler.

BÖLGESEL DAYANIŞMANIN GÖSTERGESİ

Türkiye’nin Libya ile yaptığı MEB ve askeri işbirliği anlaşmaları ardından Doğu Akdeniz’de gerilim hayli artarken, Türk donanmasının Cezayir ziyareti, bölgedeki dış müdahaleler, oldubitti ve kaos planlamalarına karşı bölgesel dayanışmanın göstergesi olarak büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ani Tunus ziyaretiyle birlikte Libya’nın komşusu Akdeniz ülkeleriyle ittifaklar ortaya konulmuştu. Libya’da sorunların barışçıl çözümü ve Hafter terörüne karşı BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin desteklenmesi konusunda Türkiye ve Tunus’un yanı sıra Cezayir, Fas ve Nijer’in de dayanışma sergilemesi bekleniyor.

REKLAM

YUNANİSTAN’I ÇILDIRTTI

Doğu Akdeniz’de sükunetin tesisi için Türkiye, diplomasinin tüm araçlarını devreye sokmuş durumda. Bu doğrultuda donanmanın Cezayir ziyareti hem yüklendiği mesajlar hem de Gambot diplomasisi kapsamında stratejik önemde görülüyor. Libya sorununda Ulusal Mutabakat Hükümetinin destek çağrısı yaptığı bir dönemde Cezayir’e yönelik bu ziyaret, Yunanistan’da büyük rahatsızlık yaratmış durumda.