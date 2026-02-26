Yeni Şafak
Osmaniye’de 2 metrelik dev yayın balığı vatandaşın ilgi odağı oldu

14:3326/02/2026, Perşembe
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı’nın ağlarına takılan 2 metre boyunda ve 98 kilogram ağırlığındaki yayın balığıyla görenleri hayrete düşürdü. Dev balık, tezgahta sergilenirken vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, Aladağ bölgesinde akşam saatlerinde ağ atan balıkçılar, sabah erken saatlerde ağları toplamaya gitti. Ağlarda 4 adet büyük balık olduğunu fark eden ekip, en büyük balığın 2 metre uzunluğunda ve 98 kilo ağırlığında olduğunu belirledi. Tezgahta sergilenen dev yayın balığı vatandaşların dikkatini çekerken kilogram fiyatının 500 TL’den satışa sunuldu.

Daha öncede 137 kilo ağırlığında balık tuttuğunu söyleyen Ali Dağlı,
"Görmüş olduğunuz bu balığa yayın balığı derler. Arkadaşlarla birlikte gittik, akşam ağ attık. Sabahleyin ağları çektiğimizde kısmetimizde bu balık varmış. Bu balık 98 kilo ve 2 metre uzunluğunda. Toplamda 3-4 tane büyük balık yakaladık. Birini arkadaşa devrettim, 3 tanesi şu anda bende. En büyüğü de bu. Daha önce 137 kiloluk bir yayın balığı yakalamıştım. Rekoru o zaman kırmıştık. Bu sene henüz o rekoru kıramadık. Balıklar daha yeni yeni hareketlenmeye başladı. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam eder. İsteyenlere et halinde, temizlenmiş şekilde veriyoruz. Bu şekilde sade et olarak da alabilirsiniz"
diye konuştu.



