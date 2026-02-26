Osmaniye’de 2 metrelik dev yayın balığı vatandaşın ilgi odağı oldu

"Görmüş olduğunuz bu balığa yayın balığı derler. Arkadaşlarla birlikte gittik, akşam ağ attık. Sabahleyin ağları çektiğimizde kısmetimizde bu balık varmış. Bu balık 98 kilo ve 2 metre uzunluğunda. Toplamda 3-4 tane büyük balık yakaladık. Birini arkadaşa devrettim, 3 tanesi şu anda bende. En büyüğü de bu. Daha önce 137 kiloluk bir yayın balığı yakalamıştım. Rekoru o zaman kırmıştık. Bu sene henüz o rekoru kıramadık. Balıklar daha yeni yeni hareketlenmeye başladı. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam eder. İsteyenlere et halinde, temizlenmiş şekilde veriyoruz. Bu şekilde sade et olarak da alabilirsiniz"