Gündem Osmaniyede bakkala giden çocuğa köpek saldırdı
OSMANİYE

Osmaniye'de bakkala giden çocuğa köpek saldırdı

Osmaniye’de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yaralı çocuğu, köpek sahiplerinin ailesine haber vermeden evinin asansör kapısına bıraktığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniyede bakkala giden çocuğa köpek saldırdı
14 yaşındaki çocuk, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı.

Osmaniye'deki olay, merkeze bağlı Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan 14 yaşındaki Ahmet Hakan Gök, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan çocuk, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı. Bir süre sonra durumdan haberdar olan aile, çocuğu hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı, hayvan sahiplerinden de şikayetçi oldu.

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Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök, "Eve geldiğinde üstü başı yırtılmış konuşamaz durumdaydı ne olduğunu ancak yarım saat sonra söyledi. Ben de hemen hastaneye götürdüm orada aşısını oldu ama üçüncü doz aşı ellerinde olmadığı için onu yaptıramadım, olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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Olay anını anlatan Ahmet Hakan Gök ise, "Bakkala gidiyordum köpeği fark etmedim sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Köpek bana saldırınca ben bakkala doğru koşmaya başladım, köpek bacağımdan yakaladı, sahiplerinden biri köpeği zincirleyip götürürken, diğeri ise beni apartmanın asansör kapısına bıraktı" diye konuştu.

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