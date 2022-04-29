Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Osmaniyede dehşet Eşini ve oğlunu öldürüp kayıplara karıştı
OSMANİYE

Osmaniye'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp kayıplara karıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tabancayla eşini ve oğlunu öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Osmaniyede dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp kayıplara karıştı
Osmaniye'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp kayıplara karıştı

İlçeye bağlı Çerçioğlu köyünde yaşayan Ayşe S. (48) ile eşi Ö.S. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.S. tabancayla eşi ve oğlu Mehmet S'ye (20) ateş etti.

  • Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Ağır yaralanan Mehmet S. ise ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan Ö.S'nin kullandığı araç, köye birkaç kilometre mesafede terk edilmiş olarak bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bayraktar TB2 bayramda görevde

Bayraktar TB2 bayramda görevde

İki 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak.
Kadıköyde ikinci gol

Kadıköy'de ikinci gol

​Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i konuk ediyor.
Almanyaya Kavala tepkisi

​Büyükelçi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı.

Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

İstanbul'dan kaçış başladı

İstanbul'dan kaçış başladı

​Trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.