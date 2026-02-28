Osmaniye’de el bombalı saldırıya ilişkin dört kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim’de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için özel ekip kuran polis, çevredeki 472 saatlik güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan detaylı analizler sonucu olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliği belirlendi.Belirlenen adreslere özel harekât ekiplerinin de katılımıyla, termal kameralar kullanılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.