Osmaniye'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

15:0213/02/2026, Cuma
DHA
Osmaniye'de evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı.
Osmaniye'de evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği Kadirli ilçesinde, gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aydınlar, Kerimli ve Azaplı köylerinde dereler taştı. Bazı yolları, evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Yağış nedeniyle Savrun Barajı ve Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.



#Osmaniye
#Sağanak
#Kadirli
