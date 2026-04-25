Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye’de tır OSB giriş kapısına çarptı: Sürücü kabinde sıkıştı

00:3725/04/2026, السبت
IHA
Sonraki haber
Çarpmanın etkisiyle sürücü kabin içinde sıkıştı.
Osmaniye’de bir tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Organize Sanayi Bölgesi (OSB) giriş kapısına çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Tüysüz Beldesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 31 AOK 705 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Osmaniye
#TIR
#Kabin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
