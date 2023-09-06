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Osmaniye'den Artvin'e taşınan depremzede çocuğun feci sonu

Artvin’in Arhavi ilçesinde oturdukların 2’nci kattaki evin balkonunda düşen 7 yaşındaki Erdal Orbay, hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’den gelip ilçeye yerleştikleri belirtildi.

09:58 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay, dün ilçesinin Muratzade Mahallesi’nde meydana geldi. Erdal Orbay, oturdukları 5 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Orbay ailesinin, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Osmaniye’den ilçeye gelip yerleştiği belirtildi.





#Artvin
#Arhavi
#Osmaniye
#Depremzede
17 dakika önce
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