Osmaniye'den Artvin'e taşınan depremzede çocuğun feci sonu

Kayseri'de, eşi tarafından evinin balkonundan atılan hamile kadın, beli ile kol ve bacaklarında oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Olayda bebeğini de kaybeden genç kadın, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bir yaşındaki kızının kendisine verilmesini istiyor.