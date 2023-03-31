ÖSYM Başkanı Ersoy: 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday katılacak

ÖSYM deprem bölgesinde sınav yapacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak." denildi. Peki Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS sınavı yapılacak mı? İşte detaylar.