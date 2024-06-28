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ÖSYM Başkanı Ersoy: DGS'ye 312 bin 855 aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS), 312 bin 855 adayın katılacağını açıkladı.

12:53 - 28/06/2024 Cuma
DHA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 30 Haziran'da düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Ersoy, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacak. Emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişi sınavda görev yapacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak" ifadelerini kullandı.


Adayların sınavdan en az 1 saat önce sınav binalarında hazır bulunmalarının faydalarına olacağını aktaran Prof. Dr. Ersoy, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacağını hatırlatarak, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.


Ayrıca, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.



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