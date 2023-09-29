ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: İki sınav türü online olacak

"ÖSYM'nin 49 yıllık geleneğinde şimdiye kadar yabancı dil sınavlarının dışında herhangi bir elektronik sınav yapılmadı. Önümüzdeki dönemde, elektronik sınavlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Sağlık alanında kağıt ortamında yürüttüğümüz STS Eczacılık ve EUS sınavlarını 15 Ekim itibarıyla elektronik ortamda gerçekleştireceğiz. Öncelikle aday sayısının az olduğu bazı sınavlarda bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Yeni elektronik sınavlarla mevcut kapasitemizi ve kabiliyetimizi güncelleyip zenginleştirerek 2026 yılında 100 bin adayın aynı anda elektronik ortamda sınava girdiği bir sürece hazırlanıyoruz. Aday sayıları yüksek olan YKS, KPSS ve MSÜ gibi sınavları elektronik ortamda yapmak mümkün olmayacak"