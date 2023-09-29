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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: İki sınav türü online olacak

Sağlık alanındaki Seviye Tespit Sınavı (STS) Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (EUS) 15 Ekim itibarıyla elektronik ortamda e-Sınav şeklinde yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Dijital dönüşümü sürdürülebilir hale getirmek en önemli amaçlarımızdan biri" dedi.

15:29 . 29/09/2023 Friday
AA
ÖSYM sağlık alanında 2 yeni elektronik sınav yapacak.

ÖSYM sağlık alanında 2 yeni elektronik sınav yapacak.

Ersoy, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak dijital dönüşümü sağlamanın ve bunu sürdürülebilir hale getirmenin en önemli amaçlarından olduğunu ifade etti.


Tüm dünyanın dijitalleşme dönemine girdiğine işaret eden Ersoy,
"Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalıyız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi önderliğinde büyük hedefimiz, ÖSYM'nin en kısa sürede dijital dönüşümünü tamamlaması. Dijitalleşmenin sonucunda yapay zekanın işin içine katıldığı durumlarda optimizasyonla sistemlerimizi daha verimli hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu planlamalar çerçevesinde ÖSYM dijitalleşmesini bir an evvel tamamlayacak"
diye konuştu.

ÖSYM'nin dijitalleşme perspektifini özellikle sınavlarda uygulamak istediklerini dile getiren Ersoy, bu kapsamda elektronik sınav uygulamalarına sağlık alanındaki 2 yeni sınavın daha eklendiğini bildirdi.

Ersoy, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"ÖSYM'nin 49 yıllık geleneğinde şimdiye kadar yabancı dil sınavlarının dışında herhangi bir elektronik sınav yapılmadı. Önümüzdeki dönemde, elektronik sınavlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Sağlık alanında kağıt ortamında yürüttüğümüz STS Eczacılık ve EUS sınavlarını 15 Ekim itibarıyla elektronik ortamda gerçekleştireceğiz. Öncelikle aday sayısının az olduğu bazı sınavlarda bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Yeni elektronik sınavlarla mevcut kapasitemizi ve kabiliyetimizi güncelleyip zenginleştirerek 2026 yılında 100 bin adayın aynı anda elektronik ortamda sınava girdiği bir sürece hazırlanıyoruz. Aday sayıları yüksek olan YKS, KPSS ve MSÜ gibi sınavları elektronik ortamda yapmak mümkün olmayacak"

TR-YÖS için de elektronik sınav hedefi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 12 Kasım'da 27 ülkede TR-YÖS'ün uygulanacağını belirterek,
"Nihai hedefimiz, gönül coğrafyamız Balkanlar, Türki Cumhuriyetlerde ve Afrika'da şu anda kağıt tabanlı yapılan TR-YÖS'ü elektronik ortamda yapmak. Yakında yeni sınav türleri de gelecek, bu sınavları da elektronik şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"
diye konuştu.

ÖSYM, 20 Eylül 2014'te ilk kez yabancı dilde elektronik ortamda sınav yapmıştı. Elektronik ilk sınavın "e-YDS" ile başlayan sürecine, 9 yılın ardından iki yeni sınav daha eklenmiş oldu.



#ÖSYM
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#eğitim
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