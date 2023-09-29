ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: İki sınav türü online olacak

ÖSYM sağlık alanında 2 yeni elektronik sınav yapacak.
Ersoy, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak dijital dönüşümü sağlamanın ve bunu sürdürülebilir hale getirmenin en önemli amaçlarından olduğunu ifade etti.
ÖSYM'nin dijitalleşme perspektifini özellikle sınavlarda uygulamak istediklerini dile getiren Ersoy, bu kapsamda elektronik sınav uygulamalarına sağlık alanındaki 2 yeni sınavın daha eklendiğini bildirdi.
Ersoy, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
TR-YÖS için de elektronik sınav hedefi
ÖSYM, 20 Eylül 2014'te ilk kez yabancı dilde elektronik ortamda sınav yapmıştı. Elektronik ilk sınavın "e-YDS" ile başlayan sürecine, 9 yılın ardından iki yeni sınav daha eklenmiş oldu.