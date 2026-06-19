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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS esnasında sessiz olunması çağrısı:

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS esnasında sessiz olunması çağrısı:

13:4019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
AA
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı tüm yurtta doruğa ulaşırken, milyonlarca gencin geleceğini belirleyecek bu kritik süreçte en büyük sorumluluklardan biri de topluma düşüyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı tüm yurtta doruğa ulaşırken, milyonlarca gencin geleceğini belirleyecek bu kritik süreçte en büyük sorumluluklardan biri de topluma düşüyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) esnasında adayların olumsuz etkilenmemesi için sessizliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin."



#ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
#YKS
#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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