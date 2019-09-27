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EĞİTİM

ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı

ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı: Bugün saat 23.59'a kadar yatırılabilir

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı online ödeme gerçekleştiremeyenler için süreyi bugün saat 23.59'a kadar uzattı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşılmıştır. Sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adaylar, sınav ücretini bugün saat 23.59'a kadar yatırabileceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Deprem dolayısıyla sınav ücretini online yatıramayanlar için süre uzatıldı.
Deprem dolayısıyla sınav ücretini online yatıramayanlar için süre uzatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara ödeme işlemleri için bugün saat 23.59'a kadar süre tanındığı bildirildi.

Ücreti yatıramayanlar için süre uzatıldı

  • ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2019-Kaymakamlık) başvuran adayların sınav ücreti ödemelerinin dün sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adaylar, sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında 'e-işlemlerde' yer alan 'ödemeler' alanından kredi kartı, banka kartı ile 27 Eylül (bugün) saat 23.59'a kadar yatırabileceklerdir."

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