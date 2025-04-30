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Otelin iki müdürüne 'bant' gözaltısı

Otelin iki müdürüne 'bant' gözaltısı

04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekiplerin, diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin, diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kameraları bantla kapattırarak gizli toplantılar yaptığı Le Meridien otelin 2 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı. Edinilen bilgiye göre suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.


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