Otellerde kimlik fotokopisine son

Turizm ve otelcilik sektöründe yıllardır süren kimlik fotokopisi uygulaması son buldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), otel, sosyal tesis, misafirhane ve konaklama tesislerinin konaklayanlardan kimlik belgesi fotokopisi almasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kurul, özellikle eski nüfus cüzdanlarında din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin yer aldığına dikkat çekti. Kimlik kartlarının fotokopisinin alınmasının, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunun “özel nitelikli verilerle” ilgili hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Kimlik üzerindeki bilgiler, konaklama kayıt defterine ve Kimlik Bildirme Kanunu kapsamındaki sisteme işlenecek. Faturalandırma için gerekli olan ad, adres ve vergi bilgileri de yine belgeye bakılarak kaydedilecek, ancak kimlik kartının fotokopisi ya da dijital görüntüsü hiçbir şekilde alınmayacak ve saklanmayacak. Bu bilgilerin teyidi için kimlik belgesine bakılması artık yeterli olacak. KVKK, bu nedenle kimlik fotokopisi alma alışkanlığının tamamen terk edilmesini istiyor.