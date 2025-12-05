Yeni Şafak
Başkentte çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişi yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişi yakalandı

5/12/2025, Cuma
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1020 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 1, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 46, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 329 ve ifadeye yönelik aranan 627 şüpheli olmak üzere bin 20 kişi yakalandı.




