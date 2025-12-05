Başkentte çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişi yakalandı

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 1, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 46, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 329 ve ifadeye yönelik aranan 627 şüpheli olmak üzere bin 20 kişi yakalandı.