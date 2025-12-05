Yeni Şafak
Bursa'da kamyonette tapınak taşı ve aslan başı ele geçirildi

Bursa'da kamyonette tapınak taşı ve aslan başı ele geçirildi

Ele geçirilen tarihi eserler Bursa İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ele geçirilen tarihi eserler Bursa İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada aslan başı ile Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen tapınak taşı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli-Harmancık kara yolunda bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada brandanın altında aslan başı heykeli, Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen tapınak taşı ile mezar steli ve rölyef ele geçirildi. Jandarma, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına alırken, ele geçirilen tarihi eserleri ise Bursa İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.




#bursa
#tapınak taşı
#tarihi eser
