Edirne’de binlerce makaron ele geçirildi

Edirne’de Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. İşletmeciliğini R.S.’nin yaptığı, A.E.C.S. adına kayıtlı Kavak Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerindeki iş yerinde ve Küçük Şehsuvarbey Mahallesi Eski Hükümet Caddesi’ndeki diğer iş yerinde paketlenmiş halde tütün doldurulmuş makaron satıldığı tespit edildi.