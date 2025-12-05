Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

13:215/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Sentetik uyuşturucu
Sentetik uyuşturucu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.


İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde N.Ö ve İ.Ş'nin uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suç üstü yakaladı.


Ekiplerce yapılan aramada 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.




#ele geçirme
#Hakkari
#sentetik uyuşturucu
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 1 Ocak 2026 yarım gün mü, tam gün mü?