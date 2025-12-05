Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde N.Ö ve İ.Ş'nin uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suç üstü yakaladı.
Ekiplerce yapılan aramada 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.