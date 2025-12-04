Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Yeni Şafak
23:024/12/2025, Perşembe
AA
Adreslerde yapılan aramada, 11 gram uyuşturucu madde, bir kenevir bitkisi ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sinop’ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı.

Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 11 gram uyuşturucu madde, bir kenevir bitkisi ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.


