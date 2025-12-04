Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de 2 bin 850 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 2 bin 850 litre sahte etil alkol ele geçirildi

16:224/12/2025, Thursday
DHA
Sonraki haber
İzmir'de sahte alkol operasyonu
İzmir'de sahte alkol operasyonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı öncesi bir depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 850 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına kısa bir zaman kala sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramasında, 2 bin 850 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan 168 aroma kiti ele geçirildi.

Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu bildirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





#İzmir
#sahte
#etil alkol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF Bitirme Sınavı (Final) Sınav Ne Zaman?