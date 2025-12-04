İzmir'de 2 bin 850 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına kısa bir zaman kala sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramasında, 2 bin 850 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan 168 aroma kiti ele geçirildi.