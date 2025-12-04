Yeni Şafak
Engelli çocuk yıllarca güvercin kümesinde tutuldu: Bakanlık sahip çıktı

23:014/12/2025, Perşembe
IHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocuğu himaye altına aldı
Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde tutulduğu öğrenildi. Komşular durumu fark ederek, yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

Ankara’da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca amcası tarafından güvercin kümesinde tutulduğu ortaya çıktı. Engelli çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesi altına alındı.


Ankara’da vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı belirlendi. Belden aşağısı felç olan çocuğun, babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği öğrenildi. Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu.
"Ankara Abisi"
olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.


