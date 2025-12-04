Engellilik ve sanat konuşuldu

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle “Engellilik ve Sanat” paneli düzenledi.
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen panel, ENUYGAR Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın konuşmalarıyla başladı. Ardından tamamı engelli bireyler tarafından hazırlanan sanat sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, özel gereksinimli çocukların ve sosyal psikiyatri servisi hastalarının eserlerini içeriyor. Sergi gezildikten sonra ise engelli bireyler tarafından oluşturulan ODEON ODA Korosu, rektörlük binasının Mavi Salonu’nda konser verdi.
Panelde, “Sinemanın Dönüştürücü Gücü: Temsili Geleceğe Dönüştürmek ve Engelli Farkındalığı Yaratmak” konusunu ele alan “Eflatun” filminin yapımcısı Cüneyt Karakuş, Yeni Şafak’a konuşarak şunları söyledi: “Engellilikle ilgili ön yargıyı kırmanın en doğal ve akışkan yolu filmlerimizde daha fazla engelli bireylere yer vermek. Bunu yaparken de onları bir tip olarak değil, kendi işini göremeyen ya da bir komedi unsuru olarak da değil, tamamıyla gerçek bir karakter, gerçek bir birey olarak gösterelim. Eflatun filminde benim yapmaya çalıştığım gibi karakteri gündelik hayatında kendi işini kendi gören, her halükârda yapmak istediği amaca doğru ilerleyebilen karakteri gösterelim ki, bu sayede toplumda da bu ön yargı yavaş yavaş kırılsın.”