Engellilik ve sanat konuşuldu

Panelde, “Sinemanın Dönüştürücü Gücü: Temsili Geleceğe Dönüştürmek ve Engelli Farkındalığı Yaratmak” konusunu ele alan “Eflatun” filminin yapımcısı Cüneyt Karakuş, Yeni Şafak’a konuşarak şunları söyledi: “Engellilikle ilgili ön yargıyı kırmanın en doğal ve akışkan yolu filmlerimizde daha fazla engelli bireylere yer vermek. Bunu yaparken de onları bir tip olarak değil, kendi işini göremeyen ya da bir komedi unsuru olarak da değil, tamamıyla gerçek bir karakter, gerçek bir birey olarak gösterelim. Eflatun filminde benim yapmaya çalıştığım gibi karakteri gündelik hayatında kendi işini kendi gören, her halükârda yapmak istediği amaca doğru ilerleyebilen karakteri gösterelim ki, bu sayede toplumda da bu ön yargı yavaş yavaş kırılsın.”