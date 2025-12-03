Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Aralık 2025 tarihine kadar çarşamba günlerini “Sinema Günü” ilan etti. Bu kapsamda kampanyaya katılan sinema salonlarında çarşamba günleri tüm filmlerin bileti 120 lira. Ekim ayında başlayan uygulamadan faydalanmak için geçtiğimiz hafta biz de kızlarımla birlikte sinemaya gittik. Bekleme alanına girdiğimde ilk izlenimim şu oldu: Sinema ölmemiş, çarşambaları yaşıyor.

Pandemiden sonra dijitalleşmenin artmasıyla sinemada film izleme alışkanlığının gittikçe azaldığı herkesin malumu. 250 ile 400 arasında değişen sinema bileti fiyatları da bütçeleri zorlayınca, sinemanın öldüğü çokça konuşuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu soruna yönelik çözüm arayışlarını hiç bırakmadı. Bunlardan en son uygulananı da çarşamba günlerini “Sinema Günü” ilan etmesi oldu. Buna göre öğrenci veya tam fark etmeksizin bütün biletler 120 liradan satılıyor.

NOSTALJİ HAVASI YAŞATTI

Biz de kızlarımla birlikte biletlerimizi bir hafta önceden alarak sinemaya gittik. Bazı filmler için çarşamba günleri bilet almayı son güne bırakmak riskli olabilir. Zira son günlerin vizyonda en çok ilgi gören Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in oynadığı “Yan Yana” gibi popüler filmlerde biletler hemen tükeniyor. Türkiye’nin ilk yerli İMAX filmi Yan Yana’nın seyirci sayısı Türkiye genelinde 2 haftada 1 milyonu geçti bile. Ancak diğer salonlar da çok boş değildi. Tıpkı eski günlerdeki gibi bekleme salonunda insanlar muhabbet ediyor, mısır patlağı sırasına giriyordu. Oysa son yıllarda sinema salonları sınırlı sayıda insana hitap ediyor. Koskoca salonda üç dört kişiyle film izlemek sık rastlanan bir durum haline geldi. Çarşamba gününün bu hareketliliği, bütün bu sebeplerden dolayı nostalji havası yaşattı.

SİNEMA GÜNÜ'NDE İZLEYİCİ SAYISI ARTTI

Açıkçası bu hareketliliği merak edip, Sinema Genel Müdürlüğü’nün verilerine başvurunca, kampanyanın etkisiyle gittikçe yükselen bir ivme olduğunu gördüm. Buna göre “Sinema Günü” kampanyasının başlama tarihi olan 8 Ekim’den itibaren bugüne kadar bilet satışlarında toplamda yüzde 18’lik bir artış yaşandı. Kampanya öncesi 17 bin olan seyirci sayısı kampanya haftası 35 bine, 26 Kasım’da ise 238 bine yükseldi. Bu rakamlar geçtiğimiz yıl aynı haftalarda 19 bin ve 47 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 27-28 Eylül tarihlerinde de Sinema Festivali kampanyası düzenlemiş, tüm filmlerin biletlerini 80 TL yapmıştı. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğiyle düzenlenen iki günlük festivalin sonucunda da 75 ilde 780 bin gibi rekor bir seyirci sayısına ulaşıldı.

KAMPANYALAR HİÇ BİTMEMELİ

Toplam yıla bakıldığında geçtiğimiz yıla göre sinema izleme oranlarında eksilerdeyiz. Film de yapılmıyor değil, ama yine de salonlar boş kalıyor. Yıl sonunda çarşamba indirimleri bittiğinde ne olacak peki? Salonlar yine boş mu kalacak? Neyse ki Sinema Genel Müdürü Birol Güven başta olmak üzere bakanlık bu konuya içtenlikle eğiliyor. Salonları doldurmak adına yapılan kampanyalar bunun en büyük delili. Bu kampanyaların hiç bitmemesi lazım. Sadece bakanlık değil, Türk Telekom’un yaptığı ‘1 alana bir bedava’ kampanyası gibi birçok firma kampanya yapmalı. Bir menü alana indirimli sinema bileti kampanyaları gençlerin en sevdiğinden. Sinema yaşasın istiyorsak, ilk hedef salonları doldurmak olmalı. Sadece çarşambaları değil, mümkünse sinema her gün yaşasın.











