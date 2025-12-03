Edebiyatın Her Hali Tüyap Fuarı'nda

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, okurlarla buluşmak için gün sayıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, 13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yılın ana teması ise “Edebiyatın Her Hali” olarak belirlendi. Onur Yazarı ise Murathan Mungan. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu, ünlü yazarlar ve okurlar buluşacak. 4 yüzden fazla kültür etkinliği ile iki binden fazla imza günü ile kitapseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.