Oto kurtarıcının üstüne 3 aracı aynı anda dizdiler: 4 sürücüye 8 bin lira ceza kesildi

Erenler ilçesindeki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir oto kurtarıcının üstüne 3 oto kurtarıcının üst üste yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerinin T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. olduğunu belirledi.