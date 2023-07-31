Otobüs 50 metre aşağı düştü: 7 ölü 22 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Feci kaza dün sabah saatlerinde yaşandı. Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

50 METREDEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum’a ulaştırıldı. Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış’taki hastane morglarına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de hastanelere geldi. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Tunç paylaşımında şunları kaydetti: “Kars’ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”











