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Otomobil, 5 metreden okul bahçesine uçtu: Sürücü yaralandı

Otomobil, 5 metreden okul bahçesine uçtu: Sürücü yaralandı

15:2230/05/2025, Cuma
DHA
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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ilkokulun bahçesine uçan otomobilin sürücüsü M.K. (53) adlı kadın yaralandı.

Kocaeli'de M.K.'nin virajda kontrolünü yitirdiği 34 KNF 193 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Namık Kemal İlkokulu'nun bahçesine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil istinat duvarı ile okul kantini arasında dik bir vaziyette durdu. Kazada sürücü M.K. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.




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