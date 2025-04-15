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Otomobil ile çarpışan motosikletlinin taktığı kask hayatını kurtardı

Otomobil ile çarpışan motosikletlinin taktığı kask hayatını kurtardı

08:3515/04/2025, Salı
IHA
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Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.

Düzce'deki kaza Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otogar istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Yusuf Y. idaresindeki 41 ANJ 666 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ara sokağa girmek isteyen Sevim O. idaresindeki 81 AED 774 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, başında kask bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücüyü trafik polisi ekipleri kask taktığı için tebrik ederken, kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.



#düzce
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