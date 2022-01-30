Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor: Talep yok

Denizli’de bir zamanlar tıklım tıklım olan ve araç koymak için yer bulunamayan otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor. Pazara gelerek eli boş dönen vatandaşlar, bu sessizliğin ise artan fiyatlardan kaynaklı olduğunu belirtti.



Denizli’de her hafta Pazar günü kurulan otomobil pazarında eski günlerden eser kalmadı. Geçen seneye oranla satışların bir hayli düştüğü pazarda, birçok yer ise boş kaldı. Sabah saatlerinde erkenden gelerek satışa sunulan araçlara bakan vatandaşlar, umduğu fiyatla karşılaşamayınca eli boş döndü. Araç satıcıları fiyatların değişiklik göstermesiyle ortada bir karasızlık olduğunu belirtirken, araçların düşmesinin beklendiği için satışların gerçekleşmediğini belirtti. Sayılı şekilde araçların satıldığı otomobil pazarlarında, yazın gelmesiyle beraber satışların artması bekleniyor.



“Fiyatlar çok yüksek ve umduğumuz gibi çıkmadı”

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Araç almak için otomobil pazarına gelen ve alamadan geri dönen Kadircan Polat, “Sabah erken saatlerde geldik. Fiyatlar çok yüksek ve umduğumuz gibi çıkmadı. Talepte yok yani, araçları kimse alıp satamıyor. Geçen sene oranla piyasa durgun. Niye böyle olduğunu bizde anlamıyoruz. Bu pazaryeri çok doluydu ama şuanda yarısından fazlası boş” ifadelerini kullandı. Pazarda otomobilini satan Mehmet Gökçe ise vatandaşların sadece fiyatları sorduklarını belirterek, “Pazar gördüğünüz gibi durgun. Herhangi bir alım satım yok. Fiyatlar yüksek satalım diye geldik ama satış olmuyor. Vatandaş sadece sormaya geliyor” dedi.

FOTOĞRAF 7 Ford, ikinci el araba işinde vites artırmaya hazırlanıyor. Otomotiv devi, sürücülerin garantilerle desteklenen ikinci el araçları bulmasına yardımcı olacak Ford Blue Advantage programını duyurdu.<br><br> ShiftDelete'te yer alan habere göre Autotrader tarafından desteklenen Ford Blue Advantage, marka veya model ne olursa olsun insanların ideal ikinci el araçlarını bulmalarına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlamayı hedefliyor. Yani bu program sadece Ford ve Lincoln modelleri için geçerli olmayacak.<br><br> FORD UCUZ FİYATA İKİNCİ EL OTOMOBİL SATACAK<br><br>Ford Blue Advantage programında iki kademeli araç sunulacak. Gold-level arabalar altı yaşından daha yeni olmalı ve 128.000 km'den daha az yol yapmış olmalıdır. Daha az katı kurallara sahip olan Blue-level otomobiller ve kamyonlar ise 10 yaşına kadar ve 200.000 km'ye kadar yol kat etmiş olabilir. Her iki durumda da, bu araçlar 724 yol yardımı ve ücretsiz bir Carfax geçmiş raporu ile birlikte gelecek. Yaş ve kilometre gerekliliklerini karşılamanın yanı sıra, Gold-level arabaların 172 puanlık bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Bu engeli atlamayı başaran araçlara 12 aylık 20.000 km sınırlı garanti ve yedi yıllık 160.000 km parça değişim garantisi veriliyor. Ford, bayilerinin kullanılmış araç envanterinin %90'ının Gold veya Blue seviyelerinde olacağını tahmin ediyor.<br><br> Bu program, çevrim içi alışverişe alışık olan günümüzün sürücüleri için video gezileri, test sürüşleri ve hatta eve teslimat sunuyor. Ford Blue Advantage programının web sitesi hazır olsa da, ilk teslimatların Şubat ayında başlaması planlanıyor. Ford, ikinci el araç sayfasına olan trafiğin sadece birkaç günde %500 arttığını söyledi.<br><br> Tüm bu gelişmeler ikinci el araç pazarı için sevindirici olsa da, programın Ford Türkiye tarafından onaylanmadığını belirtmek gerekiyor. Şimdilik ABD'li araç sahipleri için açık olacak Ford Blue Advantage'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belirsiz.<br><br> Son zamanlarda yeni arabalar ve kamyonlar stok sorunları yüzüzden dudak uçuklatan etiketlere sahip. Ford tarafından başlatılan bu programın COVID-19 yüzünden patlak veren ikinci el araba pazarına nasıl bir etkisi olacağını görmek ilginç olacak. Araç kullanılabilirliği ne olursa olsun, tüketiciler Ford Blue Advantage'ın garanti kapsamını ve para iade garantisini görmezden gelmemeli.<br><br> Otomotiv devi Ford ikinci el araç alış satış işine giriyor Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford, ikinci el araç alış/satış işine gireceğini duyurdu.

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