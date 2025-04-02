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Otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

17:012/04/2025, Çarşamba
DHA
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9 kişinin yaralanıp maddi hasarın meydana geldiği kazada ölen olmadı.
9 kişinin yaralanıp maddi hasarın meydana geldiği kazada ölen olmadı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Elazığ Kovancılar'da sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#elazığ
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#trafik kazası

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