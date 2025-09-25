Yeni Şafak
Otomobilin çarptığı vatandaşa müdahaleler yetersiz kaldı

00:2825/09/2025, Perşembe
IHA
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı 41 yaşındaki adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı 41 yaşındaki Serkan Cıbır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çaycuma ilçesine bağlı OSB mevkisinde yaşandı. Mehmet G. (28), 67 AFL 046 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken refüjden önüne çıktığı iddia edilen 41 yaşındaki Serkan Cıbır’a çarptı. Ağır yaralanan Cıbır’a, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cıbır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mehmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



