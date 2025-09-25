Otomobilin çarptığı vatandaşa müdahaleler yetersiz kaldı

Kaza, Çaycuma ilçesine bağlı OSB mevkisinde yaşandı. Mehmet G. (28), 67 AFL 046 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken refüjden önüne çıktığı iddia edilen 41 yaşındaki Serkan Cıbır’a çarptı. Ağır yaralanan Cıbır’a, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cıbır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.