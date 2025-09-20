Yeni Şafak
Zonguldak'ta acı olay: Ceviz toplarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki Tahsin Eroğlu yaşamını yitirdi.

Acı olay, Alaplı’nın Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Tahsin Eroğlu, elindeki demir sopanın dalların yanından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eroğlu, asılı kaldığı ağaçtan sağlık ekiplerinin yardımıyla indirildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eroğlu’nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



