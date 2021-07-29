Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp emniyetin bahçesine girdi

Çanakkale’den Bandırma istikametine ilerleyen ve iddiaya göre kırmızı ışıkta Erdek yoluna dönmek isteyen Mert Kaplan (26) yönetimindeki otomobil, o sırada Bursa istikametinden Çanakkale yönüne giden Uğur Erdil'in (58) kullandığı tavuk gübresi yüklü TIR’la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle beton bariyerleri aşan TIR, Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girerek, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı.

Kazada otomobilin sürücüsü Mert Kaplan ile araçta bulunan Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR sürücüsü Uğur Erdil yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralılar ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul Sultangazi'de vatandaşı sokağa döken ses: İki bina boşaltıldı

GÜNDEM Adana'da 22 farklı noktada yangın çıktı: İki köy daha boşaltılıyor