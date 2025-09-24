Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Otomobille çarpışarak savrulan kamyonet bariyerlere çıktı

Otomobille çarpışarak savrulan kamyonet bariyerlere çıktı

23:3724/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de otomobille çarpıştıktan sonra savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolunun Hacı Halil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nurettin G. idaresindeki 34 GVR 251 otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Bekir B. yönetimindeki 41 BCD 586 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan sürücü Bekir B. ile eşi Gülay B. ve 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kocaeli
#Gebze
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Kadrolar ve şartlar